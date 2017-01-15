О нас

Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.

Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)

Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова

Веб-разработчик: Михаил Кантария

Дизайн: Ия Метревели, Михаил Кантария

Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru



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