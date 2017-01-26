|
Четверг, 26 Январь, 2017 - 13:48
|
Четверг, 26 Январь, 2017 - 01:55
|
Четверг, 26 Январь, 2017 - 01:27
|
Среда, 25 Январь, 2017 - 20:24
|
Среда, 25 Январь, 2017 - 18:08
|
Среда, 25 Январь, 2017 - 16:54
|
Вторник, 24 Январь, 2017 - 23:33
|
Вторник, 24 Январь, 2017 - 16:14
|
Понедельник, 23 Январь, 2017 - 18:34
|
Понедельник, 23 Январь, 2017 - 17:03
|
Понедельник, 23 Январь, 2017 - 15:53
|
Понедельник, 23 Январь, 2017 - 01:14
|
Воскресенье, 22 Январь, 2017 - 21:27
|
Воскресенье, 22 Январь, 2017 - 20:35
|
Воскресенье, 22 Январь, 2017 - 14:41
|
18.01.2017 - 01:48
"Партия закончилась быстро. Сразу после выхода из дебюта - несложная комбинация и мат. Боря Спасский заплакал..."
просмотров: 4,710
|
6 Январь, 2017 - 04:09
просмотров: 3 917
|
30 Декабрь, 2016 - 04:04
"Я не вижу повода бросать активные шахматы. Такой момент не только не наступил, это даже не завтрашний день..." (7)
просмотров: 4 932
|
25.01.2017 - 19:22
просмотров: 2,245
|
19.01.2017 - 18:23
просмотров: 4,276
|
16.01.2017 - 03:21
просмотров: 5,981
|
16.01.2017 - 01:47
просмотров: 804
|
25 Январь, 2017 - 04:06
просмотров: 2 490
|
18 Январь, 2017 - 21:30
просмотров: 2 798
|
20 Январь, 2017 - 05:34
"В этом году в Вейк-ан-Зее впервые введён тай-брейк за первое место, и я уже объявил об этом..." (2)
просмотров: 1 802
|
16 Январь, 2017 - 23:17
просмотров: 7 247
|
13 Январь, 2017 - 01:20
Юные звёзды Андрей Есипенко, Екатерина Мальцевская, Володар Мурзин: чем их заманили, и чего они хотят (3)
просмотров: 4 955
|
10 Январь, 2017 - 01:55
просмотров: 14 267
О нас
Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
Веб-разработчик: Михаил Кантария
Дизайн: Ия Метревели, Михаил Кантария
Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru