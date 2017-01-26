Популярное за неделю

Популярное за месяц

Популярное за год

Новости

Понедельник, 23 Январь, 2017 - 17:03

Блоги

25.01.2017 - 19:22
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
За сценой
"Вы спросите: а где же чемпион мира? Магнус с самого начала оторвался от группы..." (2)
просмотров: 2,245
23.01.2017 - 02:47
Ирина Бульмага, гроссмейстер
Персона
Памяти Кристины Аделы Фойшор
"Последние два года она боролась с бедой. Никому не рассказывала, что у болезни поздняя стадия..."
просмотров: 2,482
19.01.2017 - 18:23
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
Пивка для рывка?
Что скажут по этому поводу апологеты "Шахмат в музеях"?.. (1)
просмотров: 4,276
19.01.2017 - 13:31
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
Вынимай!
"Карлсен играл на правом фланге. Не его это позиция. Его учили играть по центру! А крайней пешкой чемпиону мира быть не пристало..." (3)
просмотров: 3,566
16.01.2017 - 03:21
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
За ван Вели!
"В России будь хоть трижды Крамником и четырежды Каспаровым, но если ты не Карякин..." (15)
просмотров: 5,981
16.01.2017 - 01:47
Chess-News
Задайте вопрос
Задайте вопрос Алексею Дрееву
Гроссмейстер ответит в прямом эфире... (1)
просмотров: 804

 

О нас

Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
Веб-разработчик: Михаил Кантария
Дизайн: Ия Метревели, Михаил Кантария
Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru

Все права на материалы, опубликованные на сайте Chess-News, охраняются в соответствии с законодательством РФ. В случае цитирования обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал Chess-News, до или после цитируемого блока.

Copyright © 2010 - 2016 chess-news | All rights reserved

 

Сегодня в Роттердаме


Шахматисты играют на знаменитом стадионе "Фейеноорд". Смотрите Фоторепортаж LIVE

 
 