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О нас

Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
Веб-разработчик: Михаил Кантария
Дизайн: Ия Метревели, Михаил Кантария
Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru

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