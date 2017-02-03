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Воскресенье, 29 Январь, 2017 - 21:44

Блоги

02.02.2017 - 21:49
Евгений Суров, журналист
Не могу молчать
По поводу Хоу Ифань
"Вот только не надо про то, как она "не уважает игру"... (25)
просмотров: 5,024
31.01.2017 - 15:49
Chess-News
Фото
Гибралтар. Битва полов
"Именитые сразились с красавицами на ринге, но в то же время и на шахматной доске..." (6)
просмотров: 4,238
29.01.2017 - 14:48
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
Люди, Уэсли, люди!
"Маленькая комбинация в исполнении Карпова: "So... So Wesley..." (51)
просмотров: 9,756
25.01.2017 - 19:22
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
За сценой
"Вы спросите: а где же чемпион мира? Магнус с самого начала оторвался от группы..." (2)
просмотров: 5,391
23.01.2017 - 02:47
Ирина Бульмага, гроссмейстер
Персона
Памяти Кристины Аделы Фойшор
"Последние два года она боролась с бедой. Никому не рассказывала, что у болезни поздняя стадия..."
просмотров: 2,855
19.01.2017 - 18:23
Евгений Суров, журналист
Фоторепортажи
Пивка для рывка?
Что скажут по этому поводу апологеты "Шахмат в музеях"?.. (1)
просмотров: 4,794

 

О нас

Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
Веб-разработчик: Михаил Кантария
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Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru

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