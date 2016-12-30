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Суббота, 31 Декабрь, 2016 - 20:19
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Пятница, 30 Декабрь, 2016 - 14:25
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Пятница, 30 Декабрь, 2016 - 14:17
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Четверг, 29 Декабрь, 2016 - 21:19
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Четверг, 29 Декабрь, 2016 - 16:13
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Четверг, 29 Декабрь, 2016 - 15:29
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Среда, 28 Декабрь, 2016 - 15:47
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Среда, 28 Декабрь, 2016 - 01:31
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Вторник, 27 Декабрь, 2016 - 22:30
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Вторник, 27 Декабрь, 2016 - 21:45
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Вторник, 27 Декабрь, 2016 - 16:06
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Понедельник, 26 Декабрь, 2016 - 23:34
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Понедельник, 26 Декабрь, 2016 - 15:54
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Суббота, 24 Декабрь, 2016 - 20:37
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Суббота, 24 Декабрь, 2016 - 01:39
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30 Декабрь, 2016 - 04:04
"Я не вижу повода бросать активные шахматы. Такой момент не только не наступил, это даже не завтрашний день..." (7)
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2 Декабрь, 2016 - 17:29
"Мне кажется, что разговоры о том, что этот матч стоит особняком, не соответствуют реальности..." (20)
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31.10.2016 - 02:44
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31.12.2016 - 18:23
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30.12.2016 - 21:23
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30.12.2016 - 02:33
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29.12.2016 - 13:10
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28.12.2016 - 00:27
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31 Декабрь, 2016 - 05:34
"Лишь на минуту ему пришлось отвлечься - когда его пригласили на пьедестал почёта для награждения..."
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31 Декабрь, 2016 - 02:50
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27 Ноябрь, 2016 - 03:10
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О нас
Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
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