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31.12.2016 - 18:23
Chess-News
Фото
2016-й в фотографиях
События и эпизоды, без которых воспоминания об ушедшем годе неполные... (2)
просмотров: 1,247
31.12.2016 - 03:15
Муртас Кажгалеев, гроссмейстер
Записки шахматиста
Новогоднее чудо
"В прихожей на трюмо стоял коллаж из чёрно-белых фотографий – Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Влад Ткачёв..." (1)
просмотров: 1,618
30.12.2016 - 21:23
Chess-News
Игрушечки
Придумаем подпись к фото?
Василий Иванчук, Магнус Карлсен... (19)
просмотров: 1,911
30.12.2016 - 02:33
Евгений Свешников, гроссмейстер
Мысли
Не красавица, а мне - нравится!
"Я очень доволен, как работает руководство Российской шахматной федерации!.." (11)
просмотров: 2,520
29.12.2016 - 13:10
Chess-News
RePost
Футбольная шахматная сборная
Вы - тренер. Cогласны с составом и расстановкой? (4)
просмотров: 2,402
28.12.2016 - 00:27
Chess-News
Игрушечки
Придумаем подпись к фото?
Свои варианты оставляйте в комментариях... (24)
просмотров: 2,495

 

О нас

Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
Веб-разработчик: Михаил Кантария
Дизайн: Ия Метревели, Михаил Кантария
Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru

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