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Понедельник, 16 Январь, 2017 - 16:29
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Понедельник, 16 Январь, 2017 - 01:33
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Воскресенье, 15 Январь, 2017 - 16:11
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Суббота, 14 Январь, 2017 - 21:19
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Суббота, 14 Январь, 2017 - 20:14
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Суббота, 14 Январь, 2017 - 16:12
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Пятница, 13 Январь, 2017 - 17:06
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Пятница, 13 Январь, 2017 - 15:19
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Четверг, 12 Январь, 2017 - 22:33
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Четверг, 12 Январь, 2017 - 19:13
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Среда, 11 Январь, 2017 - 20:14
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Среда, 11 Январь, 2017 - 19:20
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Среда, 11 Январь, 2017 - 15:46
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Вторник, 10 Январь, 2017 - 13:17
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Воскресенье, 8 Январь, 2017 - 20:10
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5 Январь, 2017 - 15:58
просмотров: 1 154
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31 Декабрь, 2016 - 05:34
"Лишь на минуту ему пришлось отвлечься - когда его пригласили на пьедестал почёта для награждения..."
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31 Декабрь, 2016 - 02:50
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16.01.2017 - 03:21
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16.01.2017 - 01:47
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14.01.2017 - 16:18
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13.01.2017 - 04:24
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12.01.2017 - 02:13
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13 Январь, 2017 - 01:20
Юные звёзды Андрей Есипенко, Екатерина Мальцевская, Володар Мурзин: чем их заманили, и чего они хотят (3)
просмотров: 3 811
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10 Январь, 2017 - 01:55
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6 Январь, 2017 - 04:09
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30 Декабрь, 2016 - 04:04
"Я не вижу повода бросать активные шахматы. Такой момент не только не наступил, это даже не завтрашний день..." (7)
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02.01.2017 - 14:17
"Подумай, Гарри, ещё не поздно включить в контракт пункт о реванше. Понятно, что Крамник не станет возражать..."
просмотров: 6,180
О нас
Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
Редакторы: Алексей Жабин, Евгения Кононова
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Электронный адрес редакции: info@chess-news.ru
Сегодня (время Мск):
16.00 - Алексей Дреев, гроссмейстер
Смотрим партии 3-го тура Вейк-ан-Зее
Сбор гостей - с 15.30
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