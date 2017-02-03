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Суббота, 4 февраля, 2017 - 02:03
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Пятница, 3 февраля, 2017 - 17:05
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Пятница, 3 февраля, 2017 - 01:00
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Четверг, 2 февраля, 2017 - 23:13
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Четверг, 2 февраля, 2017 - 18:05
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Четверг, 2 февраля, 2017 - 14:01
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Среда, 1 февраля, 2017 - 18:38
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Вторник, 31 Январь, 2017 - 18:33
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Вторник, 31 Январь, 2017 - 00:33
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Понедельник, 30 Январь, 2017 - 23:29
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Понедельник, 30 Январь, 2017 - 16:51
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Понедельник, 30 Январь, 2017 - 15:05
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Понедельник, 30 Январь, 2017 - 02:08
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Понедельник, 30 Январь, 2017 - 01:29
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Воскресенье, 29 Январь, 2017 - 21:44
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25 Январь, 2017 - 04:06
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18 Январь, 2017 - 21:30
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18.01.2017 - 01:48
"Партия закончилась быстро. Сразу после выхода из дебюта - несложная комбинация и мат. Боря Спасский заплакал..."
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6 Январь, 2017 - 04:09
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30 Декабрь, 2016 - 04:04
"Я не вижу повода бросать активные шахматы. Такой момент не только не наступил, это даже не завтрашний день..." (7)
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03.02.2017 - 15:36
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20 Январь, 2017 - 05:34
"В этом году в Вейк-ан-Зее впервые введён тай-брейк за первое место, и я уже объявил об этом..." (2)
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16 Январь, 2017 - 23:17
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13 Январь, 2017 - 01:20
Юные звёзды Андрей Есипенко, Екатерина Мальцевская, Володар Мурзин: чем их заманили, и чего они хотят (3)
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10 Январь, 2017 - 01:55
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О нас
Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
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