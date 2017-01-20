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Суббота, 21 Январь, 2017 - 16:28
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Суббота, 21 Январь, 2017 - 03:41
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Пятница, 20 Январь, 2017 - 23:03
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Пятница, 20 Январь, 2017 - 21:08
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Пятница, 20 Январь, 2017 - 16:26
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Пятница, 20 Январь, 2017 - 04:10
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Четверг, 19 Январь, 2017 - 22:02
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Четверг, 19 Январь, 2017 - 16:50
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Среда, 18 Январь, 2017 - 22:48
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Среда, 18 Январь, 2017 - 15:05
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Вторник, 17 Январь, 2017 - 16:20
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Вторник, 17 Январь, 2017 - 14:39
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Вторник, 17 Январь, 2017 - 04:11
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Понедельник, 16 Январь, 2017 - 22:39
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Понедельник, 16 Январь, 2017 - 16:29
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18 Январь, 2017 - 21:30
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6 Январь, 2017 - 04:09
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30 Декабрь, 2016 - 04:04
"Я не вижу повода бросать активные шахматы. Такой момент не только не наступил, это даже не завтрашний день..." (7)
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18.01.2017 - 01:48
"Партия закончилась быстро. Сразу после выхода из дебюта - несложная комбинация и мат. Боря Спасский заплакал..."
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19.01.2017 - 18:23
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16.01.2017 - 03:21
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20 Январь, 2017 - 05:34
"В этом году в Вейк-ан-Зее впервые введён тай-брейк за первое место, и я уже объявил об этом..." (2)
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16 Январь, 2017 - 23:17
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13 Январь, 2017 - 01:20
Юные звёзды Андрей Есипенко, Екатерина Мальцевская, Володар Мурзин: чем их заманили, и чего они хотят (3)
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10 Январь, 2017 - 01:55
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О нас
Chess-News: информационно-аналитический портал о шахматах.
Автор идеи и главный редактор: Евгений Суров (e-mail: surovresurs@gmail.com)
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